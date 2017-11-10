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Тобольский музей Романовых откроют весной 2018 года

14:05 10 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Музей царской семьи Романовых. Фото ИА "Тюменская линия"

Музей царской семьи Романовых в Тобольске планируется открыть весной 2018 года.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик в рамках пресс-конференции, посвященной открытию в Тюмени музейного комплекса им. И. Я. Словцова.

В настоящее время работа над уникальным объектом историко-культурного наследия продолжается. Мемориальный музей концептуально будет отражать главный акцент – проживание семьи в ссылке. Раскроет эту тему второй этаж, который восстанавливают по сохранившимся фотографиям. В большом зале, где семья проводила много времени, будет воссоздан иконостас.

Создание мемориального музея императорской семьи Николая II в Тобольске включает в себя не только реставрацию и музеефикацию генерал-губернаторского дома, но и благоустройство его территории.

Известно, что во время восьмимесячного пребывания в 1917-1918 годах семья императора придерживалась единого расписания, где находилось время для совместного чтения, домашних спектаклей и физического труда в оранжерее. Самого Николая II особенно увлекала пилка дров на внутреннем дворе, часто ему помогали в этом близкие. Дети под руководством наставников занимались домашним образованием.

Проживание семьи было ограничено пространством генерал-губернаторского дома и прилегающей территорией, огороженной высоким забором. Только иногда разрешались редкие посещения местной Благовещенской церкви, стоявшей неподалеку, куда Романовы шли по коридору, созданному двумя цепями солдат.

Предполагается, что музей царской семьи после реконструкции станет мобильным объектом. На его площадях будут проходить тематические семинары и  встречи, а большой зал приспособят для проведения культурно-просветительских мероприятий.

Любовь Голышева

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Теги: музей , Наталья Шевчик , Тобольск , реконструкция

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