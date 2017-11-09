Яркие инсталляции, перформансы и фото: что приготовила тюменцам Уральская биеннале

Открытие спецпроекта Уральской биеннале в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Выставкой "Работа никогда не завершается" откроется в Тюмени музейно-просветительский комплекс им. И. Я. Словцова. Грандиозный проект, реализованный в рамках Уральской индустриальной биеннале, развивает тему новой грамотности.

Каким станет первый для тюменского музея выставочный проект, что стало главным источником вдохновения для художников из России и зарубежья и какие работы смогут увидеть жители и гости областной столицы рассказали представителям СМИ Тюмени, Екатеринбурга и Москвы организаторы мероприятия.

Уральская биеннале – один из крупнейших в России международных проектов в области современного искусства. Уникальность ему придает индустриальная специфика. Глава дирекции регионального развития государственного центра современного искусства – РОСИЗО Алиса Прудникова отметила, что формат биеннале, созданный еще в конце XIX века в Венеции, сегодня становится неким трендом.

"Биеннале – это большой многосоставный проект, который проходит раз в два года. В 2017 году его курирует международный эксперт, португалец Жоан Рибас. Помимо основной программы в Екатеринбурге организованы параллельные проекты, созданы перформанс-платформа, университет биеннале и арт-резиденции. В этом году границы Уральской биеннале расширились и один из специальных проектов решено провести в Тюмени", - рассказала Алиса Прудникова.

Отправной точкой для создания спецпроекта стал тюменский ковер – яркий, самобытный и легко узнаваемый. По словам искусствоведов, современные художники часто обращаются к рукоделию и ковру. Для кого-то он выступает хранителем традиции, а ткань является хранителем личной и семейной памяти. С помощью ковра измеряются границы между личным и общественным пространством, которые художники ставят под сомнение и пытаются сдвинуть.

"Работа никогда не завершается" - это о том, что традиции, память, ритуалы и наши действия имеют будущее. Это не просто констатация каких-то фактов и прошлого, а постоянный поиск нового. Есть несколько разделов выставки – это процесс создания, архетипы места, реконструкция традиций, которые очень важны, потому что нельзя фиксировать то, что у нас есть, нужно двигаться дальше", - рассказала куратор уральского филиала Государственного центра современного искусства Светлана Усольцева.

Тюменский ковер стал источником вдохновения для художников из России, Азербайджана, Турции и Италии. Специально к открытию выставки в столицу региона приехали Леонид Тишков, Алексей Трегубов, Фархад Фарзалиев, Татьяна Ахматгалиева, Варвара Кузьмина и творческое объединение "Куда бегут собаки".

Светлана Усольцева рассказала, что название проекта "Работа никогда не завершается" - это перефразированный заголовок произведения художницы Элизы Беннет "Работа женщины никогда не завершается". Применяя технику вышивки, она бросает вызов представлению о том, что женский труд легкий и показывает его последствия. Ручное ковроткачество, вне зависимости от того, занимается им женщина или мужчина, - это долгий, сложный и трудоемкий процесс.

Стоит добавить, что экспозицию, действительно неординарную и достойную внимания, тюменцы смогут увидеть с 11 ноября. Вниманию горожан и гостей Тюмени будут представлены инсталляция "Мы с тобой одной крови" Алисы Горшениной, "Каракули" Микеле Джанггранде, Erase and rewind Варвары Кузьминой, Face Book Александры Митлянской.

Творческое объединение "Куда бегут собаки" представит перформанс "Вязание на спицах и крючком множества Мандельброта. 2011 – по настоящее время". Перформанс, который длится в течение всей выставки, был начат в Латвии, продолжен в Екатеринбурге, Москве, Лондоне, Томске, Перми и теперь продолжается в Тюмени. Как отмечают авторы, вязание - это не только хобби, но и превращение двухмерной схемы в объемную вещь.

"В этом перформансе схема сгенерирована по параметрам, составляющим множество Мандельброта – первый в истории фактал. Ряд за рядом, цикл за циклом. Вязальщица плетет ткань бытия. Это идеальная гармония, где порядок задан математикой, а форма появляется буквально из простоты", - рассказывает член творческого объединения Ольга Иноземцева.

Добавим, что экспозиция будет работать до 21 января 2018 года. Билеты можно приобрести в кассах музея. Работой экспозиции выставка не ограничится, в течение полутора месяцев Тюмень посетят ведущие мировые эксперты в области искусства. В пространстве музея пройдут просветительские мероприятия и открытые лекции.

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Любовь Голышева