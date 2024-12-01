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Александр Моор: нам есть чем гордиться

Губернатор, 19:38 25 декабря 2024

пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Нам есть чем гордиться, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на подведении итогов в ходе расширенного заседания правительства региона 25 декабря.

"Благодаря сплоченности и взаимовыручке мы справились с сильнейшим в истории региона весенним паводком. Наша инвестиционная команда завоевала шесть наград всероссийской премии "Лидеры инвестиционного развития – 2024". Президент России Владимир Владимирович Путин отметил успехи области по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта". –сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

По его оценке, 2024 год завершается в регионе рекордными показателями по вводу жилья. Область остается в этой сфере в числе лидеров страны.

Победителями престижных конкурсов и премий стали сразу несколько тюменских туристических проектов, в том числе ежегодный фестиваль "Лето в Тобольском кремле". Это лишь малая часть успехов, которые были достигнуты благодаря труду жителей Тюменской области.

В числе приоритетных задач 2025 года Александр Моор указал поддержку участников специальной военной операции и их семей, строительство Межуниверситетского кампуса, развитие промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы, поэтапная реализация крупных инвестпроектов, поддержка инициатив предпринимателей, общественников, молодежи.

"Приступим к реализации новых национальных проектов, которые по-прежнему направлены на повышение качества жизни людей, развитие региона и страны. А в рамках регионального Года героев усилим работу по сохранению памяти о подвигах защитников Отечества, будем воспитывать на их примере наше подрастающее поколение", - уточнил губернатор.

Видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора.

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# Александр Моор , правительство Тюменской области

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