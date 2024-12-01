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Юная художница из Тюмени получила новый этюдник к Новому году

Общество, 18:09 25 декабря 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Юная художница из Тюмени получила новый этюдник в рамках акции "Елка желаний". Девочка учится в детской школе искусств им. В. В. Знаменского по углубленной программе "Живопись".

Подарок тюменке вручила исполняющая обязанности директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, старт акции "Елка желаний" в Тюменской области дал губернатор Александр Моор. Принять участие в акции и исполнить маленькую мечту ребенка может каждый.

Подробнее - на сайте елкажеланий.рф.

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# Елка желаний

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