В Тюменской области подвели итоги проекта "Умный город"

| Фото: департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Итоги проекта "Умный город" подвели в Тюменской области за шесть лет. По итогам рейтинга "IQ городов" у Тюмени два третьих, столько же вторых и одно первое место, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Тюмень носит статус самого умного города России в категории крупных городов - от 250 тысяч до миллиона жителей. В 2024 году по итогам II Национальной премии "Умный город" тюменские проекты получили высокие оценки в номинации "Предпринимательство и инвестиции": "ИТ-навигатор Тюменской области" занял второе место. "Информационная система "Электронный имущественный комплекс в городе Тюмени" получил бронзовую награду.

"Реализация в регионе "Умного города"в Тюмени - это, прежде всего, создание комфортной и безопасной среды для каждого жителя. Мы стремимся к тому, чтобы город стал отзывчивым к потребностям его населения, внедряем цифровые решения, которые действительно положительно влияют на улучшение качества жизни", - сказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов по итогам заседания рабочей группы во главе с замминистра строительства и ЖКХ РФ Константином Михайликом.

Напомним, что I Национальная премия прошла в 2023 году, где "умные" проекты Тюменской области также были в лидерах.