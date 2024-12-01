Документальный фильм о молодом создателе кастомных кроссовок сняли в Тюмени

| Фото: Центр развития цифрового капитала Тюменской области | Фото: Центр развития цифрового капитала Тюменской области

Документальный фильм "DaddyWorksCustom" сняли в Тюмени. Это история о северном андерграунде и творческом пути в нем Евгения Чехонина из Ноябрьска. В школьные годы он занимался граффити, хип-хоп культурой и музыкой, а сейчас создает обувь. Съемки проходили в тюменской мастерской Евгения.

Как сообщила продюсер контента "Центра развития цифрового капитала" Марина Климович, лента о проявлении себя, поиск лучшего, тяжелые жизненные ситуации и реализация мечт.

"Документальный фильм о Евгении и его мастерстве — моя первая работа, и мне хотелось масштаба и качества. Я поделилась идеей фильма со своими знакомыми, и мы вместе разработали план съемок, собрали команду. Наш герой демонстрирует трепетную и сложную работу. А самое главное — любовь к ней и результат, который удивляет и вдохновляет, — поделилась Александра Кущ, автор идеи и режиссер.

Лента создана при поддержке проекта "Кинолаборатория Местные", который проходил в Арт-резиденции "Полярис" Салехарда. Подготовка и съемочный процесс заняли полтора месяца.

Над созданием киноленты работали молодые люди из Тюменской области: Елена Демидова, куратор фильма, советский и российский режиссер-документалист, сценарист, продюсер, кинооператор, член Союза кинематографистов России, член Гильдии кинорежиссеров России, Ярослав Игнатенко, оператор-постановщик, монтажер, Султан Татиев, оператор, гаффер, Александра Макарова и Равиль Ахмадулин, помощники.

Увидеть фильм можно на фестивалях, а премьерный офлайн показ состоится в Тюмени в 2025 году. Анонсы здесь.

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