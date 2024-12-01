Губернатор призвал жителей Тюменской области выбирать снимки-победители прекрасных мест региона
Губернатор, 20:25 25 декабря 2024
| Фото: Дмитрий Михайлов
Выбрать фотоснимки самых красивых мест региона призвал земляков губернатор Тюменской области Александр Моор. В финале объявленного им конкурса 10 уникальных кадров природы.
"Друзья, остался всего один день до завершения голосования. Борьба развернулась нешуточная – в лидерах кадры из Бердюжского и Упоровского районов. Еще не поздно сделать свой выбор! Победителя узнаем совсем скоро", - призвал оценить снимки глава региона.
Посмотреть лучшие работы и сделать выбор можно до 26 декабря здесь.