Губернатор призвал жителей Тюменской области выбирать снимки-победители прекрасных мест региона

| Фото: Дмитрий Михайлов | Фото: Дмитрий Михайлов

Выбрать фотоснимки самых красивых мест региона призвал земляков губернатор Тюменской области Александр Моор. В финале объявленного им конкурса 10 уникальных кадров природы.

"Друзья, остался всего один день до завершения голосования. Борьба развернулась нешуточная – в лидерах кадры из Бердюжского и Упоровского районов. Еще не поздно сделать свой выбор! Победителя узнаем совсем скоро", - призвал оценить снимки глава региона.

Посмотреть лучшие работы и сделать выбор можно до 26 декабря здесь.