Тюменский школьник выступает на Всемирной олимпиаде по робототехнике

Валерий Рагулин/ Фото предоставлено департаментом образования и науки Тюменской области

Ученик первой гимназии, воспитанник клуба RoboCraft Валерий Рагулин представляет Тюменскую область на международной олимпиаде по робототехнике для школьников и студентов World Robot Olympiad, которая началась в Коста-Рике.

Всего в сборную России вошли 18 команд из 10 регионов.

Попасть в состав сборной страны могут только чемпионы Всероссийской робототехнической олимпиады, успешно преодолевшие все этапы федеральных учебно-тренировочных сборов по олимпиадной робототехнике.

На финал WRO приезжают самые опытные участники. Главные конкуренты россиян в последние годы - ребята из Малайзии, Тайваня, Японии, с которыми развернется основная борьба за медали.

Валерий Рагулин выступает на Всемирной олимпиаде по робототехнике во второй раз. В 2016 году он вышел в финал в Индии.