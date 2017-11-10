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Тюменские колледжи обмениваются опытом с немцами

15:10 10 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменские колледжи обмениваются опытом с немцами/Фото предоставлено пресс-службой департамента образования и науки Тюменской области

Центр непрерывного аграрного образования Тюменской области обменивается опытом с немецкой сельскохозяйственной Академией DEULA-Niendurg в рамках развития дуальной системы обучения.

Рабочая группа Тюменской области вернулась со стажировки в немецкой сельскохозяйственной Академии ДОЙЛА Нинбург (Германия). В состав делегации региона вошли представители Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, агротехнологического колледжа, Заводоуковского агропромышленного техникума, Ишимского многопрофильного техникума, Тюменского лесотехникума и Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

В Германии участники учились создавать садовые композиции на примере королевского дворца Бюккебурга, знакомились с современными тенденциями в садоводстве, изучали технологии создания цветочных композиций и планирования прудов, а также учились использовать нетрадиционные виды растений для создания садово-парковых комплексов.

Благодаря обмену опытом с ведущими зарубежными партнерами в колледжах и техникумах региона корректируют учебные программы и используют передовые подходы при подготовке студентов.

Напомним, что в прошлом году во время стажировки в Германии тюменцы знакомились с технологиями организации животноводческого предприятия, узнали о механизации ферм, технологиях вентиляции и автоматизации, требованиях к охране окружающей среды.

До конца года педагоги региона посетят еще одну стажировку в Германии по направлению "Технологии переработки сельхозпродукции". Также месяц в Академии DEULA-Niendurg проведут лучшие студенты аграрного профиля, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области.

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Теги: техникум индустрии питания , ГАУ Северного Зауралья , Агротехнологический колледж , Заводоуковский агропромышленный техникум , образование

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