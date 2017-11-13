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Посвящение в профессию прошли новички в тюменской скорой

09:00 13 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Посвящение в профессию прошли новички в тюменской скорой. Фото пресс-службы Станции скорой медицинской помощи

Шесть врачей, 24 фельдшера и медсестры, выпускников Тюменского медицинского университета и колледжа, пополнили ряды скорой помощи.

Чуть больше трех месяцев они трудятся на выездных бригадах и в оперативном отделе станции. Однако чтобы молодые специалисты могли почувствовать себя частью одной большой команды, для них организовали праздник — посвящение в профессию. Новичкам выдали памятные свидетельства о принятии в трудовую семью. Напутствия и добрые пожелания молодым кадрам высказали руководители структурных подразделений, наставники и ветераны скорой помощи. 

"Скорая помощь — это работа для энергичных людей, инициативных и не боящихся брать на себя ответственность. Она интересна тем, что каждый вызов — это новый пациент, новый диагноз. Нужно быстро ориентироваться как по тактике, так и по диагностике, по оказанию помощи. Те, кто адаптируется к напряженному ритму работы в первые два-три года, уже не уйдут, за редким исключением. Будьте сильными и преданными своему делу", - дала наказ начинающим медикам Тамара Сорокина, заслуженный врач РФ, посвятившая скорой 47 лет.  

Молодой фельдшер Залина Амерханова гордится тем, что работает в экстренной службе скорой медицинской помощи и что ее предназначение - спасать жизни и сохранять здоровье людей: "Вся моя семья работает в сфере медицины. И я тоже решила продолжить династию и пойти по стопам мамы, которая уже много лет трудится на скорой помощи в Голышманово".

Девушка считает, что свою работу нужно знать до мелочей. Поэтому в свободное время она отрабатывает в учебном отделе скорой помощи сердечно-легочную реанимацию на манекене, учится применять всю необходимую аппаратуру, интерпретировать электрокардиограммы. Такая тренировка помогает ей совершенствовать навыки и дает уверенность в том, что можно справиться с любой ситуацией на вызове, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи. 

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Теги: здравоохранение , скорая помощь

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