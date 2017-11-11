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В Тюмени состоится Федеральная школа студенческого самоуправления

16:06 11 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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V Федеральная школа студенческого самоуправления "ПРОдвижение" состоится на базе тюменского "Ребячья республика" (Салаирский тракт, 38 км) 22-26 ноября. 

В мероприятии примут участие более 150 лидеров органов студенческого самоуправления, студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, принимающие активное участие в деятельности органов студенческого самоуправления, специалисты по учебно-воспитательной работе. 

Участники школы будут разделены на пять направлений обучения: "Профессиональные траектории роста", "Неформальное образование", "Арт-менеджмент", "Студенческие сообщества", "Студенческие медиа". 

В рамках проекта запланировано проведение открытого конкурса-презентации лучших проектов и программ органов студенческого самоуправления образовательных организаций профессионального и высшего образования. Помимо образовательного блока организаторы обещают насыщенную развлекательную программу с приглашением молодежных творческих объединений Тюменской области. 

По итогам проекта все участники пройдут независимый централизованный контроль качества знаний, по результатам которого получат сертификат, подтверждающий успешное прохождение образовательной программы. 

Заявки на участие принимаются до 14 ноября включительно. С подробной информацией вы можете ознакомиться в официальной группе школы. 

Программа ФШССУ "ПРОдвижение" составлена на основе образовательно-просветительского и организационного стандарта проведения школ актива, утвержденного Комиссией по развитию системы советов обучающихся Министерства образования и науки Российской Федерации, сообщает пресс-служба ворец творчества и спорта "Пионер".

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Теги: студенты , Ребячья республика

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