ТюмГУ будет выпускать магистров креативной индустрии

Презентация магистерской программы креативных индустрий в ТюмГУ. Фото ИА «Тюменская линия».

С профессиональной магистерской программы "Креативные индустрии" начнет свою учебную работу Школа перспективных исследований ТюмГУ. О том, что представляет собой новая программа и в чем ее уникальность тюменцам рассказали на презентации.

По замыслу разработчиков, профессиональная магистратура по креативным индустриям будет готовить людей, востребованных на рынке труда. Директор школы перспективных исследований ТюмГУ Андрей Щербенок отметил, что именно имеющийся спрос подтолкнул на мысль запустить в качестве первой профессиональной магистратуры обучение креативной индустрии в медиа.

"Сегодня в тюменских компаниях не хватает людей, которые производят разного рода контент. Мы тоже с этим столкнулись, когда разрабатывали дизайн. При этом есть много заинтересованных людей, которые, например, работают на радио, но хотят перейти на телевидение. То есть наша первая целевая аудитория – это специалисты, которые хотят повысить свою квалификацию, уровень работы и производить контент, востребованный не только в Тюмени, но и за ее пределами", - рассказал Андрей Щербенок.

Обучаться в магистратуре смогут и те, кто не работает про профессии, но окончили бакалавриат, причем не обязательно по профилю.

Куратор магистерской программы, профессор института кино, театра и эмпирических культурных исследований Johannes Gutenberg-Universität Mainz Оксана Булгакова пояснила, что в процессе обучения будет сделан упор на производство аудиовизуального контента.

"Медиа становится одним из самых больших секторов креативных индустрий, потому что для этого не нужно миллионов. Вам нужна простая камера, компьютер и доступ к Интернету. И из этого можно построить свое видение бизнеса, искусства или коммуникаций", - пояснила она.

Обучаясь в группах, студенты смогут попробовать себя в роли режиссеров, авторов, журналистов и тележурналистов, монтажеров и операторов, продюсеров. Они пройдут через все эти отрасли одной профессии, которую разработчики называют "Новые медиа", и поймут для себя, что им ближе и в какой из этих областей они могут развивать свои креативные способности.

Программа будет разбита на три блока. Это основы, где преподаются технологические навыки. Практика, которая займет большую часть времени, и теория.

Говоря об актуальности новой программы, глава дирекции регионального развития государственного центра современного искусства – РОСИЗО Алиса Прудникова подчеркнула, что спрос на специалистов такого уровня будет расти с каждым годом.

"Нарастает огромное количество институций и лет через пять они будут испытывать невероятный недостаток контента. И это как раз то поле, где будет спрос. В новой магистерской программе, на мой взгляд, есть уникальная возможность прожить процесс создания контента от планирования до производства конечного продукта. Обычно для этого требуется многолетний опыт работы", - прокомментировала Алиса Прудникова.

Запустить программу, рассчитанную на два года обучения, обещают в 2018 году. Сейчас она находится в стадии конструирования. Обучаться магистранты смогут без отрыва от основной работы. Занятия будут проходить в вечернее время и по выходным.

Стоимость обучения – 250 тыс. рублей год. Дороговизна программы, по словам разработчиков, объясняется тем, что обучать практическим навыкам будут эксперты российского и мирового уровня.

Любовь Голышева