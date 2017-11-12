В Исетском районе проводят оперативную работу по ликвидации очага заражения свиней

mcx.ru

Ситуацию, связанную с появлением вируса африканской чумы свиней на территории Исетского района, контролируют специалисты всех ответственных спецслужб. В районе работают представители департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, областного ветеринарного управления, Россельзхознадзора, правоохранительных органов.

Проводится весь необходимый комплекс мер для локализации очага заболевания, ликвидации представляющих опасность животных и мясных продуктов.

Как сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов, в первой угрожаемой зоне – в селе Шорохово - специалисты проводят карантинные мероприятия, которые предусматривают отчуждение сельскохозяйственных животных и мясной продукции, проводят проверку и дезинфекцию всех производств, в которых используется свинина.

"В селе введен пропускной режим, досматривается транспорт. Специалисты ветслужбы и сопричастных ведомств обходят хозяйства и дворы, проводят обработку территорий", - сказал замесмтитель губернатора.

Владимир Чейметов отметил, что граждане должны проявить сознательность и, при появлении специалистов у себя на пороге, а это представители полиции, ветеринарных органов, МЧС и муниципалитета, предоставить для утилизации скот и мясную продукцию. При этом составляется акт, и гражданам будет выплачена компенсация.

Отметим, что правительство Тюменской области и муниципальные власти обеспечили ветеринарную службу дополнительными спецсредствами дезинфекции, оборудованием, спецодеждой как только первые признаки заболевания появились в соседних регионах. Тогда 19 млн 712 тыс. рублей направлено из бюджета Тюменской области на дополнительные меры по защите животных от африканской чумы.

Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

Напомним, что 11 ноября глава региона Владимир Якушев провел заседание оперативного штаба (в режиме видеоконференцсвязи) по предотвращению последствий чрезвычайной ситуации в Исетском районе. Губернатор подписал постановление "Об установлении ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней (АЧС) на территории Исетского района" и распоряжение "Об организации и проведении отчуждения животных и изъятия продуктов свиноводства в Исетском районе".

Ситуацию по АЧС в Исетском районе губернатор держит на личном контроле.

Евгения Тенегина