Ситуация с африканской чумой свиней в Исетском районе – на контроле губернатора

mcx.ru

Глава региона Владимир Якушев провел 11 ноября заседание оперативного штаба (в режиме видеоконференцсвязи) по предотвращению последствий чрезвычайной ситуации в Исетском районе, где 10 ноября в селе Шорохово выявлен очаг африканской чумы свиней. Сейчас специалисты проводят все необходимые мероприятия по его ликвидации. Службы работают в круглосуточном режиме.

Глава региона подписал постановление "Об установлении ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней (АЧС) на территории Исетского района" и распоряжение "Об организации и проведении отчуждения животных и изъятия продуктов свиноводства в Исетском районе".

Карантин действует с 10 ноября по 10 декабря 2017 года на территории: эпизоотического очага, расположенного в границах территории свинокомплекса, расположенного в селе Шорохово; первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ в радиусе 5 км от эпизоотического очага и во второй угрожаемой зоне, в которую входят все населенные пункты Исетского района.

Ситуацию по АЧС в Исетском районе губернатор взял на личный контроль.