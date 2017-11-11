МФК "Тюмень" одолел новосибирцев

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Мини-футбольный клуб "Тюмень" одержал домашнюю победу над новосибирским "Сибиряком" в рамках чемпионата российской Суперлиги – 3:2.

Голы: 1:0 Чухрий, 2:0 Соколов, 2:1 Умберто, 3:1 Антошкин, 3:2 Дарлан.

"Сегодня зрители получили большое удовольствие, трибуны увидели настоящий спектакль. Для нас конечно, есть драматические нотки – это первое поражение в чемпионате. Сегодняшняя игра выделялась из тех, что мы уже провели, конечно же, накалом, техническим исполнением игроков, - отметил главный тренер "Сибиряка" Евгений Куксевич. - Единственное, что нам не удалось сделать в первом тайме – это сохранить хладнокровие, мы стали реагировать на судейские решения. Мы начали нервничать, психовать, нас это выбило из колеи. Я могу поблагодарить свою команду за то, что во втором тайме они смогли перестроится. Нагнетали давление, перехватили инициативу, но нам не хватило немного для того, чтобы не проиграть.

Завтра мы будем настраиваться еще серьезнее, огромное спасибо и нашей торсиде, я их всегда отмечаю, я им пожал руки. Во втором матче, мы хотим слышать их еще громче".

"Я согласен с коллегой, сегодня игра соответствовала уровню двух высококлассных команд, - добавил главный тренер "Тюмени" Игорь Путилов. - Если говорить по нашей команде, то нам нужно добавлять в реализации, у нас много моментов, когда мы не можем забить. Во втором тайме мы пытались также играть, случилась нелепая ошибка, которая привела ко второму пропущенному голу. Соперник перешел на игру впятером, создали хорошие моменты, правда не забили. Я всегда говорю, что "футбольный бог" все видит и когда-то нам должно было повезти. Я думаю, мы заслужили эту удачу, мы трудимся, стараемся, от игры к игре становимся сильнее. А такие матчи нас еще и закаляют. Хочу сказать нашим болельщикам, ребятам, которые проникаются нашими идеями, привыкают к нашим требованиям и стараются. Приятно было играть в такой атмосфере, огромное спасибо всем, кто за нас болеет.

Напомним, это была первая игра седьмого тура чемпионата российской суперлиги. 12 ноября "Тюмень и "Сибиряк" встретятся вновь, сообщает пресс-служба МФК "Тюмень".