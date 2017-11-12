В Португалии поймали доисторическую акулу-монстра

В Португалии поймали доисторическую акулу-монстра/Фото CC BY 2.0 / Ibolya / Frilled shark

Сотрудники Португальского института моря и атмосферы (IPMA) выловили у берегов района Алграве доисторический вид акулы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik.

Обнаруженная португальскими исследователями плащеносная акула обитала в Атлантическом океане еще 80 млн назад, поэтому ученые прозвали находку "живой окаменелостью".

У этого морского хищника 300 зубов, и он с древних времен наводил страх на мореплавателей. Длина доисторической акулы составляет 1,5 метра, при этом ее движения напоминают змеиные.

Плащеносные акулы очень мало изучены, так как обитают на большой глубине. Их можно поймать в Атлантическом океане, у берегов Австралии, Новой Зеландии, Японии.