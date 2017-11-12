Тюменцев приглашают измерить уровень сахара в крови

Тюменцев приглашают измерить уровень сахара в крови/csrjournal.com

Акции, скрининги, консультации, круглые столы и тематические встречи пройдут в Тюмени с 13 по 17 ноября. Мероприятия приурочены к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом 14 ноября.

В Консультативно-диагностическом центре "Эндос" пройдут скрининги и консультации узких специалистов.

14 ноября пациенты (взрослое население) с факторами риска могут измерить уровень сахара в крови на двух организованных площадках: в 224 кабинете КДЦ "Эндос" (ул. Мельникайте) и в 9 кабинете филиала центра (ул. Широтной 99/1).

16 ноября бригада врачей-эндокринологов выезжает в Нижнюю Тавду, где также пациентам будет предложен скрининг крови. Пройдет традиционный прием приписного населения с направлением участкового терапевта. Кроме того, планируется встреча врачей и пациентов в формате "Школы здоровья".

18 ноября с целью профилактики позднего сосудистого синдрома будут организованы приемы врачей-эндокринологов для пациентов со стажем сахарного диабета, с последующей консультацией узких специалистов: кардиолога, невролога, нефролога, офтальмолога, врача-эндокринолога "кабинета диабетическая стопа". Приемы будут проводиться в филиале на ул. Широтная 99/1 с 8 часов до 13 часов. Прием врача-гастроэнтеролога – ул. Мельникайте, 117 с 9 часов до 14 часов, сообщает пресс-служба консультативно-диагностического центра "Эндос".

Сахарный диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидности и смерти.

По данным ВОЗ, сахарный диабет увеличивает смертность в 2-3 раза и сокращает продолжительность жизни.

По официальным данным министерства здравоохранения, у 17% жителей страны диагностирован сахарный диабет.

По приблизительным подсчетам, от этой болезни ежегодно умирает 125 тыс. - 230 тыс. человек.

Всемирный день борьбы с диабетом напоминает о том, что распространенность заболевания неуклонно возрастает. Впервые Всемирный День Диабета был проведен Международной диабетической федерацией и Всемирной Организацией Здравоохранения 14 ноября 1991 года для координации борьбы с диабетом во всем мире. Благодаря деятельности IDF, Всемирный День Диабета охватывает миллионы людей и объединяет диабетические общества 145 стран с целью повышения осведомленности о сахарном диабете и его осложнениях.