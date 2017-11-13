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Городской творческий конкурс соберет юные таланты Тюмени

09:43 13 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Городской конкурс детского и юношеского творчества "Золотой микрофон" пройдет в Тюмени с 13 по 17 ноября.

Участники продемонстрируют свои таланты в нескольких номинациях.

13 ноября на базе Дома культуры и творчества "Торфяник" состоится торжественное открытие конкурса и выступление участников, представляющих цирковое искусство, в номинации "Оригинальный жанр". Начало мероприятия в 10 часов.

В это же время, 13 ноября на базе Дома культуры "Орфей" (ул. 70 лет октября, 5В) выступят участники по направлениям: художественное слово, театр миниатюр, пантомимы, пародии, театры мод, СТЭМы, театры малых форм.

14 ноября в 10 часов в ДКиТ "Торфяник" будет проходить второй конкурсный день, участники будут представлять конкурсные выступления в номинации "Хореография". В этот же день в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 2а) пройдут конкурсные выступления в номинации "Инструментальное исполнительство".

15, 16 и 17 ноября в ДКиТ "Торфяник" участники покажут свое творчество в номинации "Хоровое пение и вокал".

23 ноября в ДКиТ "Торфяник" состоится гала-концерт городского конкурса детского и юношеского творчества "Золотой микрофон", в рамках которого пройдет награждение победителей и участников конкурса.

Учредителем городского конкурса детского и юношеского творчества "Золотой микрофон" является департамент культуры администрации города, организатор – Центр культуры и творчества "Тюмень".

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Теги: дети , творчество , конкурс , культура

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