В Японии полиция заподозрила кошку в убийстве пенсионерки

В Японии полиция заподозрила кошку в убийстве пенсионерки/wallpaperscraft.ru

Японская полиция подозревает уличную кошку в убийстве 82-летней пенсионерки из префектуры Кумамото, сообщает РИА Новости со ссылкой на Japan Today.

По данным СМИ, тело женщины обнаружила ее дочь. На лице пенсионерки было около 20 порезов, некоторые довольно глубокие.

Полиция начала расследование возможного убийства. Правоохранители не нашли никаких признаков того, что кто-то из людей входил в дом, в котором проживала пенсионерка, или выходил из него в момент нападения на нее.

Затем они обратили внимание на то, что раны напоминают следы от кошачьих когтей. По данным местных СМИ, полиции удалось найти кошку со следами предположительно человеческой крови на ней. Образец крови был отправлен на экспертизу, результаты пока не сообщали.