В Тарманах появился контейнер для сбора стекла

Фото: группа "Круговорота" vk.com

Первый стационарный контейнер для приема стекла появился в Тюмени. Стационарный бокс в Тарманах установила компания "Экоcити", пишет "Вcлух.ру".

Бак расположен между домами 17 и 21 на ул. Игримской на контейнерной площадке. Жители за установку и обслуживание контейнера ничего не платят.

Компания, установившая контейнер, специализируется на приеме баночного, бутылочного и оконного стекла. Волонтеры призывают тюменцев рассказать о новом баке соседям и друзьям – от такой активности зависит, появится ли в городе больше подобных баков.

Тюменцы, которым далеко добираться в Тарманы, могут сдать стекло ежемесячно в рамках экологических дней. График работы точек можно посмотреть в группе "Круговорота" в соцсети "ВКонтакте".