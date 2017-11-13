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Стартовал фотоконкурс "Мир, который я люблю"

09:21 13 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
foto.vseprosto.net

Объявлен всероссийский конкурс фотографий "Мир, который я люблю". Дедлайн 8 декабря.

К участию приглашаются все желающие дети от 7 до 17 лет.

Номинации конкурса: "Настроение и эмоции" (портрет), "Красота мира" (пейзаж, архитектура), "Большой мир маленьких вещей" (макросъемка), "История из жизни" (репортаж).

Название фотографии должно обязательно содержать название категории (номинации) и собственно название фотографии. Например: "Пейзаж_Закат на реке". Если вы отправляете серию фотографий в номинацию "Репортаж", то все фотографии в данной серии должны иметь одинаковое название, но быть пронумерованы. Например: "Репортаж_Театральный фестиваль1", "Репортаж_Театральный фестиваль2".

От одного участника принимаются не более 2 фотографий в номинации: "Настроение и эмоции" (портрет), "Красота мира" (пейзаж, архитектура), "Большой мир маленьких вещей" (макросъемка). В номинации "История из жизни" (репортаж) принимается серия от 3 до 5 работ. Объем одной фотографии не более 5 Мбайт.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку.

Победители получат ценные призы.

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Теги: фотоконкурс

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