В Тюменской области обследуют четыре участка федеральных трасс на возможность усиления связи на них

| Фото: СЕргей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: СЕргей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре участка федеральных трасс на возможность усиления связи обследуют в Тюменской области. Регион стал одним из субъектов России, где ведется работа по исследованию возможностей по улучшению качества связи.

Как рассказал, отвечая на вопрос корреспондента информационного агентства "Тюменская линия", директор филиала в Тюменской и Курганской областях "Ростелекома" Владимир Барвинский, сейчас идет активное обсуждение этого направления.

"По поводу строительства и улучшения качества связи вдоль трасс - сейчас идёт активное обсуждение, что будет создаваться компания, которая будет строить башни у федеральных дорог, для того чтобы обеспечить устойчивый сигнал", - уточнил руководитель.

По словам директора регионального департамента информатизации Станислава Логинова, Тюменская область в этом процессе принимаете активное участие.

"Идёт обследование участков федеральных автодорог на предмет включения их в федеральный проект. Такая задача поставлена перед Минцифры России. Тюменская область участвует - у нас четыре участка определены, где есть вопросы по качеству связи. Наша задача - отработать непосредственно с операторами, где необходимо разместить базовую станцию", - уточнил Станислав Логинов.

Отметим, что за 10 лет по программе устранения цифрового неравенства в Тюменской области обеспечили высокоскоростным интернетом и мобильной связью 238 малых населенных пунктов. До 2030 года цифровые сервисы станут доступным всем жителям сел и деревень региона.

Проголосовать за малые населенные пункты Тюменской области, в которых уже в 2025 году появится интернет и связь, можно, отправив письмо в Минцифры РФ или на Госуслугах.

Оксана Корнеенкова