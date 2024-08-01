Тюменская студия досуга "Семья+" откроется в Менделеевке с 7 сентября

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый сезон студия досуга "Семья+" откроет в Менделеевке 7 сентября в 12 часов. Он стартует с интенсивной образовательной программы для детей и взрослых.

"Старт учебного года меняет распорядок дня, адаптироваться к нему бывает непросто всем членам семьи. Поэтому решили, что будет здорово помочь тюменцам перестроиться на новую волну. Ребятам – в игровой форме, а родителям – в формате диалога", – рассказала культорганизатор Тюменской областной научной библиотеки Анастасия Бобова.

Образовательные встречи проведёт учитель начальных классов, победитель и призёр конкурса WorldSkills Russia в Уральском федеральном округе Анна Наумова. Дети пройдут квест по книге Эдуарда Успенского "Грамота", где их будут ждать задания по финансовой, естественнонаучной, читательской, математической грамотностям, задачки на креативное мышление.

Для родителей Анна Наумова разработала специальный семинар – "''Прожарка'' школьных проблем", где они смогут получить ценные советы по адаптации детей любого возраста к школе. Участники разберут опыт экспертов и родителей в мотивации ребёнка к учёбе, налаживании контакта с учеником, работой с негативными эмоциями детей, их сильными и слабыми сторонами.

Вход на студию досуга "Семья+" бесплатный. Обязательна предварительная запись по телефону: + 7 (3452) 565-300 (доб. 3061, 3062).

Количество мест ограничено. Возрастное ограничение: 6+.