Скульптуру Конька-горбунка и Иванушки открыли в селе Успенка

| Фото: vk.com/zimina_ov | Фото: vk.com/zimina_ov

Скульптура Конька-горбунка и Иванушки украсила Юбилейный сквер с. Успенка Тюменского района. Автор композиции - житель Успенки Сергей Бабуров, рассказала глава муниципального образования Ольга Зимина на своей странице во ВКонтакте 25 августа.

"В год 80-летнего юбилея Тюменской области в одном из старейших сел появился самый известный литературный символ региона - герой популярной сказки Петра Ершова, волшебный Конёк и его друг Иванушка. Заняла она свое место в сквере благодаря поддержке заместителя председателя Тюменской областной думы, секретаря регионального отделения партии "Единая Россия " Андрея Артюхова", - сообщила глава района.

На торжественное открытие собрались жители села от мала до велика: фотографировались с Коньком-горбунком, разрисовывали печатные пряники. Будущие первоклассники в преддверии нового учебного года получили в подарок от гостей портфели с полным набором канцелярии.

Финал лета для успенских ребят получился ярким и запоминающимся.