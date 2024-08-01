День Заводоуковского округа проходит в инфопарке на Цветном бульваре

t.me/KasenovaSA t.me/KasenovaSA

День Заводоуковского городского округа проходит в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре Тюмени 25 августа. Символичный пряник встречает гостей, сообщила глава округа Светлана Касенова в своих аккаунтах в соцсетях.

"Пряник вобрал в себя все символы заводоуковской земли. Именно он наглядно презентует наш округ, и им мы будем встречать всех, кто зайдёт на нашу площадку. Обязательно посетите это мероприятие. Буду рада, если в комментарии добавите мне свои фотографии с мастер-классов, концертной программы и поделитесь мнением о работе площадок", - сказала она.

Перед входом в инфопарк специалисты проводят мастер-классы по плетению венков из живых цветов, сбору макета планера из фанеры, изготовлению броши, росписи пряника, по рисованию на песке, живописи.

В самом парке гости подробно узнают о Заводоуковском округе и его известных людях. Гости инфопарка принимают участие в викторинах и получают памятные сувениры с символикой округа.