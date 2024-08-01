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В Тюменской области проходит грантовый конкурс для молодых предпринимателей

Экономика, 13:49 25 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приём заявок на конкурс грантов для молодых и социальных предпринимателей Тюменской области стартовал с 23 августа по 23 сентября. Гранты от 100 до 500 тыс. руб можно направить от аренды помещения до закупки необходимого оборудования.

По информации регионального центра "Мой бизнес", софинансирование со стороны предпринимателя должно составлять не менее 25 % от стоимости проекта. Также важно прохождение обучения в рамках обучающей или акселерационной программы в центре "Мой бизнес" Тюменской области или АО "Корпорация МСП".

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться: на портале "Электронный бюджет". Для авторизации пользователю необходимо иметь учётную запись на ЕПГУ и усиленную квалифицированную электронную подпись. В системе "Электронный бюджет". При этом нужно обратить внимание: на сервис можно зайти через браузер Яндекса, перед этим очистить всю историю, закрыть вкладки и повторно открыть ссылку.

Отбор для молодых предпринимателей по ссылке. Для социальных предпринимателей здесь.

Подробная информация об условиях участия в грантовом конкурсе по ссылке.

vk.com/moibiztmn vk.com/moibiztmn vk.com/moibiztmn ﻿

За информацией о заполнении заявки и необходимых документах обращаться: Андрей Паздерин, pazderin@obl72.ru, 49-99-44 доб. 242; Мария Шаргина, sharginamv@72to.ru, 42-66-52.

Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

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# гранты , Мой бизнес , молодые предприниматели , национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , предпринимательство

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