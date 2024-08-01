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Ангел Стремящийся появился в Тобольске

Общество, 14:41 25 августа 2024

t.me/PAVagin

Ангел Стремящийся появился в Тобольске 25 августа. Скульптуру 11-го ангела открыли в день, когда в городе собрались марафонцы и силачи.

Глава Тобольска Петр Вагин написал в своих аккаунтах в соцсетях: "Ангел Стремящийся теперь будет вдохновлять спортсменов на победы и достижения. Говорю спасибо спонсорам и партнерам марафона благодаря которым идею удалось воплотить в жизнь. А талантливых тобольских фотографов приглашаю на новую точку притяжения для создания очередных незабываемых фотографий!".

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Напомним, более 2 тыс. атлетов встретились на тобольском марафоне. Впервые прошел забегов мэров УФО. Тоболяки также успели оценить мощь и силу участников проекта "Сильная Тюмень" с Михаилом Кокляевым.

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# Петр Вагин , скульптура , спорт

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