Ангел Стремящийся появился в Тобольске
Ангел Стремящийся появился в Тобольске 25 августа. Скульптуру 11-го ангела открыли в день, когда в городе собрались марафонцы и силачи.
Глава Тобольска Петр Вагин написал в своих аккаунтах в соцсетях: "Ангел Стремящийся теперь будет вдохновлять спортсменов на победы и достижения. Говорю спасибо спонсорам и партнерам марафона благодаря которым идею удалось воплотить в жизнь. А талантливых тобольских фотографов приглашаю на новую точку притяжения для создания очередных незабываемых фотографий!".
Напомним, более 2 тыс. атлетов встретились на тобольском марафоне. Впервые прошел забегов мэров УФО. Тоболяки также успели оценить мощь и силу участников проекта "Сильная Тюмень" с Михаилом Кокляевым.