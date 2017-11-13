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"МегаФон" представил умные знаки для безопасности на дорогах

10:05 13 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров в рамках рабочей поездки на Южный Урал посетил стенд "МегаФона" в местном ИТ-парке. Специалисты компании предложили установить на дорогах умные знаки на основе технологии IoT (Internet of Things).

Интернет вещей поможет сократить число дорожно-транспортных происшествий и повысить культуру вождения. Чтобы дорожные знаки стали "умнее", их предлагают оснастить IoT-датчиками, которые 2 раза в день автоматически отправляют информацию о состоянии объекта на сервер "МегаФона". В случае вандализма или, если знак будет сбит, умное устройство мгновенно передаст данные на сервер и обслуживающая организация получит актуальные сведения.

"Поврежденные, либо отсутствующие дорожные знаки могут привести к непоправимым последствиям — серьезному ДТП. Мы предлагаем усовершенствовать подходы к обеспечению безопасности дорожного движения. Наше решение на основе Интернета вещей позволит в режиме онлайн отслеживать состояние дорожных знаков. Важно, что организации, занимающиеся их установкой и обслуживанием, смогут значительно сократить затраты и, как минимум, в 10 раз быстрее обнаружить и устранить повреждения", — отметил директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам "МегаФона" на Урале Евгений Иванов.

IoT – датчик может работать при температуре от +60⁰C и  до -40⁰C. Это позволяет обеспечить стабильный сигнал при любых экстремальных погодных условиях. Решение по беспроводной передаче данных может быть реализовано на сети большого радиуса действия – в стандарте LoRa WAN (Long Range wide-area networks). Технология отличается высокой помехоустойчивостью, даже одна базовая станция LoRa способна одновременно обслуживать сотни тысяч устройств и отличается их малым энергопотреблением.

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Теги: МегаФон , ДТП

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