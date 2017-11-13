Капля нефти и "Оленевод Гриша" принесли успех тюменским мастерам сувенира

фото компании "Легенды Сибири"

Тюменские мастера удостоились наград Всероссийского фестиваля-конкурса "Туристический сувенир" 2017 года, финал которого прошел 10-11 ноября в Кирове. Об сообщается на сайте "Туристический сувенир".

Гран-при в номинации "Идея сувенира" получил "Магнит с каплей нефти" тюменской компании "Легенды Сибири". "Нефть настоящая, - рассказал журналистам руководитель компании "Легенды Сибири" Михаил Михайлов. - Кстати, нефть – это единственный материал, который старше бивня мамонта. И в нашем ассортименте есть изделия из нефти и кости. У нас есть как миниатюрки из рога лося и бивня мамонта с нефтью, так и магниты на более масштабную аудиторию".

Третье место в номинации "Сувенир региона" досталось кукле "Оленевод Гриша" из серии "Сибирские типажи" Марины Калиниченко.

На финал всероссийского фестиваля-конкурса "Туристический сувенир" было отобрано 294 сувенира из 38 регионов России. Матрешки, куклы, гончарные изделия, поделки, характерные для определенных регионов России и множество других сувениров можно было увидеть на выставке-ярмарке в банкетном зале "Вятка".

К участию в конкурсе приглашались все желающие без ограничений по возрасту и роду деятельности. Официальные номинации конкурса: сувенир города, сувенир региона, гастрономический сувенир (напитки), гастрономический сувенир (еда). сувенир события, сувенир туристического маршрута, сувенир музея, сувенир-игрушка, идея сувенира.

Борис Олейник