Иван Черезов возглавил Федерацию биатлона Удмуртии

Иван Черезов возглавил Федерацию биатлона Удмуртии. Фото ИА "Тюменская линия"

Иван Черезов стал председателем правления Федерации биатлона Удмуртии. Такое решение приняли на заседании организации 9 ноября.

Трехкратного чемпиона мира и двукратного призера Олимпийских игр биатлониста Ивана Черезова избрали новым председателем правления Федерации биатлона Удмуртии. Кандидатуру Черезова делегаты поддержали единогласно, сообщает ИА "Удмуртия".

На новом посту он сменил Андрея Крючкова. Среди приоритетных задач новый руководитель Федерации назвал поддержку спортсменов сборной Удмуртии, укрепление материально-технической базы, популяризацию этого вида спорта среди детей, в том числе на селе, поддержку тренеров и судей, а также привлечение спонсорских средств.

Напомним, уроженец Ижевска биатлонист Иван Черезов, выступавший за Тюменскую область, завершил спортивную карьеру. Заключительными соревнованиями для спортсмена стали Гонка чемпионов и Приз губернатора Тюменской области в Тюмени в апреле 2016 года.