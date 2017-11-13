up

13.11.2017 понедельник

EUR 68.9791

USD 59.2808

В Тюмени -8..-10 С 2 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Иван Черезов возглавил Федерацию биатлона Удмуртии

13:23 13 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Иван Черезов возглавил Федерацию биатлона Удмуртии. Фото ИА "Тюменская линия"

Иван Черезов стал председателем правления Федерации биатлона Удмуртии. Такое решение приняли на заседании организации 9 ноября.

Трехкратного чемпиона мира и двукратного призера Олимпийских игр биатлониста Ивана Черезова избрали новым председателем правления Федерации биатлона Удмуртии. Кандидатуру Черезова делегаты поддержали единогласно, сообщает ИА "Удмуртия".

На новом посту он сменил Андрея Крючкова. Среди приоритетных задач новый руководитель Федерации назвал поддержку спортсменов сборной Удмуртии, укрепление материально-технической базы, популяризацию этого вида спорта среди детей, в том числе на селе, поддержку тренеров и судей, а также привлечение спонсорских средств.

Напомним, уроженец Ижевска биатлонист Иван Черезов, выступавший за Тюменскую область, завершил спортивную карьеру. Заключительными соревнованиями для спортсмена стали Гонка чемпионов и Приз губернатора Тюменской области в Тюмени в апреле 2016 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: биатлон , Иван Черезов

Последние новости

14:49 Тюменца осудят за организацию азартных игр
14:38 Чем заправляемся: стали известны результаты акции "Топливный класс" Фото
14:27 Зима близко: сельские жители засели в Интернете
14:16 Тюменцам рекомендуют не посещать село Шорохово до окончания карантина по АЧС
14:05 Большой Уват станет особо охраняемым озером России
13:56 "Аванпост" станет одной из площадок проведения Географического диктанта
13:45 Почтальон на коне стала лицом AliExpress
13:34 В Уватском районе задержали водителя за повторную пьяную езду
13:23 Иван Черезов возглавил Федерацию биатлона Удмуртии
13:12 Возбуждено уголовное дело по факту распространения африканской чумы и падежа свиней
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменцам рекомендуют не посещать село Шорохово до окончания карантина по АЧС

Продажа пищевых отходов на корм скоту запрещена в регионе

Губернатор возглавляет работу по ликвидации очага АЧС в Исетском районе

Политика

Многодетные сельские семьи улучшают жилищные условия благодаря проекту "Единой России"

Владимир Путин: образование - особая сфера развития человеческого капитала

Владимир Путин: Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники

Экономика

Тюменские "Стеклотех" и "Бенат" вышли на новый этап сотрудничества

Боровская птицефабрика увеличит переработку яйца

"Пятёрочка" будет регулярно пополнять банк еды для малоимущих продуктами на миллион

Общество

Чем заправляемся: стали известны результаты акции "Топливный класс"

Зима близко: сельские жители засели в Интернете

Большой Уват станет особо охраняемым озером России

Спорт

ФК "Тюмень" победила "Ротор" в гостях

Тюменский "Рубин" уступил питерцам

Любительские команды сыграют в волейбол

Происшествия

Тюменца осудят за организацию азартных игр

В Уватском районе задержали водителя за повторную пьяную езду

Возбуждено уголовное дело по факту распространения африканской чумы и падежа свиней

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+