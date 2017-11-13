Ялуторовские полицейские изъяли партию контрафактного алкоголя

unise.ru

Более 500 литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские в Ялуторовске.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, с начала операции "Алкоголь" ялуторовские полицейские составили восемь административных протоколов по фактам реализации поддельного алкоголя. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт сбыта продукции неработающим 29-летним жителем. Полицейские обнаружили место хранения и изъяли более 900 единиц алкогольной продукции общей стоимостью 149 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Ялуторовские полицейские рекомендуют гражданам воздерживаться от приобретения алкогольной продукции в сомнительных местах и по заметно сниженным ценам. Не приобретать алкогольную продукцию через Интернет. Информация, содержащаяся на подобных сайтах, направлена на реализацию заведомо некачественной продукции, употребление которой приводит к летальным исходам.