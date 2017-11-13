Тюменский школьник вошел в пятерку сильнейших робототехников мира

Валерий Рагулин/ Фото предоставлено департаментом образования и науки Тюменской области

Воспитанник клуба RoboCraft восьмиклассник Валерий Рагулин завоевал 5 место на Всемирной робототехнической олимпиаде в Коста-Рике. Она проходила с 10 по 12 ноября.

Как сообщает областной департамент образования и науки, в олимпиаде участвовало более 2 тыс. команд из разных стран мира. Российскую Федерацию представляли робототехники из 10 регионов страны.

Выступление сборной России стало триумфальным. Из восьми комплектов наград россияне страны завоевали пять золотых медалей, одну серебряную и две бронзовых. Впервые сборная России вошла в Топ-10 сильнейших команд мира.

В основной категории выступали команды из Приморского края, Челябинской, Свердловской, Архангельской, Тюменской и Новосибирской областей: по четыре команды в младшей и средней возрастной группе, три - в старшей возрастной группе. В категории "Футбол роботов" от России выступили команды из Москвы и Республики Татарстан. В творческой категории защищали честь страны команды из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области.

На мировом первенстве Валерий Рагулин (тренер Дмитрий Рагулин) выступает второй раз и в этом году по итогам олимпиады вошел в пятерку сильнейших, значительно улучшив результат прошлого сезона.

Традиционно Валерий Рагулин представлял основную категорию в состязании "Углеродная нейтральность", в которой приняло участие 86 команд их разных уголков мира. Напомним, попасть в состав сборной страны воспитанник клуба RoboCraft смог, успешно выступив на Всероссийской робототехнической олимпиаде 2017 года и преодолев все этапы федеральных учебно-тренировочных сборов по олимпиадной робототехнике.