Представители органов власти Тюменской области станут наставниками детей и подростков

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Тюменская область принимает участие в реализации проекта "Наставники: не рядом, а вместе!", в рамках которого топ-менеджеры региона станут наставниками детей-сирот и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 15 до 23 лет.

Задача наставника заключается в оказании помощи в определении образовательного и профессионального выбора, повышение социальной компетентности и актуализации жизненного плана детей и молодежи.

Первый обучающий семинар для наставников, принимающих участие в проекте, пройдет в Тюмени в 15 ноября в рамках открытого конгресса наставников России.

В 2017 году более 40 субъектов Российской Федерации поддержали проект "Наставники: не рядом, а вместе!". Проект был одобрен на расширенном заседании наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" под председательством президента Владимира Путина.

Координатором по организационной поддержке проекта в Тюменской области является региональный департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.