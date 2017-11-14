up

14.11.2017 вторник

EUR 68.9178

USD 59.1823

В Тюмени -2..-4 С 1 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Почти половина жителей Тюменской области сделали прививку против гриппа

11:53 14 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.ya-roditel.ru

Прививочная кампания против гриппа завершается в Тюменской области. Против гриппа привито 43% населения.

Вакцинация обеспечит защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне. Иммунитет сохраняется до 12 месяцев, сообщает управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области (Роспотребнадзор). Специалисты управления рекомендует не пренебрегать прививками - защитить себя и свою семью. Предотвратить ряд инфекционных заболеваний, таких как коклюш, корь, паротит, краснуха поможет вакцинация.

В сообщении отмечено, что по итогам эпидсезона по гриппу 2016-2017гг. среди вакцинированных граждан случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.

Еще одно заболевание, которого можно избежать с помощью вакцинации, - клещевой вирусный энцефалит. Привиться рекомендуется уже сейчас, чтобы подготовиться к следующему эпидсезону. При соблюдении курса вакцинации, состоящего из трех прививок, иммунитет сохраняется на 3 года. Далее ревакцинации проводятся каждые 3 года.

В эпидсезон 2017 года зарегистрировано 14 тыс. 660 обращений жителей Тюменской области в медицинские организации по поводу присасывания клещей, что не превышает среднемноголетних значений. Случаев присасывания клещей на территориях детских и оздоровительных учреждениях не зарегистрировано.

С целью предупреждения распространения инфекций, передающихся клещами, был проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, осуществлялся контроль за проведением вакцинации, качеством и эффективностью акарицидных обработок. Реализация дорожной карты, разработанной и утвержденной правительством Тюменской области, позволила увеличить объем и кратность акарицидных обработок.

В целом эпидемиологическая ситуация в Тюменской области за 9 месяцев 2017 года оценивается как стабильная. Отмечается снижение заболеваемости коклюшем, дизентерией, краснухой, педикулезом, туберкулезом. Снижение паразитарной заболеваемости обусловлено за счет снижения заболеваемости лямблиозом, токсоплазмозом, аскаридозом, энтеробиозом.

Не регистрируется заболеваемость брюшным тифом, холерой, полиомиелитом, дифтерией, эпидемическим паротитом, краснухой, столбняком, туляремией, сибирской язвой, бешенством, бруцеллезом, местными случаями малярии и опасными инфекциями.

В то же время, специалисты Роспотребнадзора отмечают рост заболеваемости кишечными инфекциями (норовирусной и ротавирусной инфекциями, сальмонеллезом В и С). Возросла заболеваемость острыми вирусными гепатитами В и С, хроническими вирусными гепатитами В и С, стрептококковой инфекцией, скарлатиной, ветряной оспой, клещевым энцефалитом и болезнью Лайма.

В мае-августе был отмечен сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией, обусловленный циркуляцией энтеровируса EHCO 30 генотип h.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Тюменской области была приостановлена работа бассейнов, детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах, батутов и боулингов для детей и подростков, в Тюмени введен режим гиперхлорирования питьевой воды перед подачей в распределительную сеть. Проведение данных мероприятий позволило стабилизировать ситуацию. В настоящее время ограничительные мероприятия завершены.

Комплекс мер, направленных на снижение инфекционной заболеваемости, обеспечение стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки в области продолжается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Роспотребнадзор , эпидемиология

Последние новости

12:37 Победителей конкурса "УМНИК" назовут в феврале
12:26 Первый конгресс наставников России начал работу в Тюмени Фото
12:15 Минздрав: продолжительность жизни россиян увеличилась
12:04 Представители органов власти Тюменской области станут наставниками детей и подростков
11:53 Почти половина жителей Тюменской области сделали прививку против гриппа
11:42 В Тюмени ожидается оттепель
11:31 Под Заводоуковском в аварии погиб водитель "Лады" Фото
11:20 Ялуторовский молочный комбинат установил рекорд в сфере безопасности
11:09 Тоболячка попалась с двумя свертками наркотиков
10:58 Ишимская семья победила в региональном конкурсе семейных династий
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор внес в облдуму проект закона о бесплатной земле для ямальских и югорских многодетных семей

Владимир Якушев: нельзя допустить распространения АЧС в регионе

Тюменцам рекомендуют не посещать село Шорохово до окончания карантина по АЧС

Политика

Многодетные сельские семьи улучшают жилищные условия благодаря проекту "Единой России"

Владимир Путин: образование - особая сфера развития человеческого капитала

Владимир Путин: Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники

Экономика

Ялуторовский молочный комбинат установил рекорд в сфере безопасности

Шесть дворов благоустроили в Уватском районе

Тюменские "Стеклотех" и "Бенат" вышли на новый этап сотрудничества

Общество

Победителей конкурса "УМНИК" назовут в феврале

Первый конгресс наставников России начал работу в Тюмени

Минздрав: продолжительность жизни россиян увеличилась

Спорт

Тюменские дзюдоисты выступят на Гран-при в Голландии

Более ста студентов тюменских колледжей и техникумов получат знаки ГТО

Призы олимпийских чемпионов разыграют в "Жемчужине Сибири"

Происшествия

Под Заводоуковском в аварии погиб водитель "Лады"

Тоболячка попалась с двумя свертками наркотиков

В Омутинском районе пошла под суд чиновница, разрешившая похитить деньги инвалида
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+