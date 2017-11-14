Почти половина жителей Тюменской области сделали прививку против гриппа

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Прививочная кампания против гриппа завершается в Тюменской области. Против гриппа привито 43% населения.

Вакцинация обеспечит защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне. Иммунитет сохраняется до 12 месяцев, сообщает управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области (Роспотребнадзор). Специалисты управления рекомендует не пренебрегать прививками - защитить себя и свою семью. Предотвратить ряд инфекционных заболеваний, таких как коклюш, корь, паротит, краснуха поможет вакцинация.

В сообщении отмечено, что по итогам эпидсезона по гриппу 2016-2017гг. среди вакцинированных граждан случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.

Еще одно заболевание, которого можно избежать с помощью вакцинации, - клещевой вирусный энцефалит. Привиться рекомендуется уже сейчас, чтобы подготовиться к следующему эпидсезону. При соблюдении курса вакцинации, состоящего из трех прививок, иммунитет сохраняется на 3 года. Далее ревакцинации проводятся каждые 3 года.

В эпидсезон 2017 года зарегистрировано 14 тыс. 660 обращений жителей Тюменской области в медицинские организации по поводу присасывания клещей, что не превышает среднемноголетних значений. Случаев присасывания клещей на территориях детских и оздоровительных учреждениях не зарегистрировано.

С целью предупреждения распространения инфекций, передающихся клещами, был проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, осуществлялся контроль за проведением вакцинации, качеством и эффективностью акарицидных обработок. Реализация дорожной карты, разработанной и утвержденной правительством Тюменской области, позволила увеличить объем и кратность акарицидных обработок.

В целом эпидемиологическая ситуация в Тюменской области за 9 месяцев 2017 года оценивается как стабильная. Отмечается снижение заболеваемости коклюшем, дизентерией, краснухой, педикулезом, туберкулезом. Снижение паразитарной заболеваемости обусловлено за счет снижения заболеваемости лямблиозом, токсоплазмозом, аскаридозом, энтеробиозом.

Не регистрируется заболеваемость брюшным тифом, холерой, полиомиелитом, дифтерией, эпидемическим паротитом, краснухой, столбняком, туляремией, сибирской язвой, бешенством, бруцеллезом, местными случаями малярии и опасными инфекциями.

В то же время, специалисты Роспотребнадзора отмечают рост заболеваемости кишечными инфекциями (норовирусной и ротавирусной инфекциями, сальмонеллезом В и С). Возросла заболеваемость острыми вирусными гепатитами В и С, хроническими вирусными гепатитами В и С, стрептококковой инфекцией, скарлатиной, ветряной оспой, клещевым энцефалитом и болезнью Лайма.

В мае-августе был отмечен сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией, обусловленный циркуляцией энтеровируса EHCO 30 генотип h.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Тюменской области была приостановлена работа бассейнов, детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах, батутов и боулингов для детей и подростков, в Тюмени введен режим гиперхлорирования питьевой воды перед подачей в распределительную сеть. Проведение данных мероприятий позволило стабилизировать ситуацию. В настоящее время ограничительные мероприятия завершены.

Комплекс мер, направленных на снижение инфекционной заболеваемости, обеспечение стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки в области продолжается.