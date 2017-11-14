Тюменцы увидят "Прощание с бумагой" Евгения Гришковца

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Известный российский режиссер, писатель Евгений Гришковец представит тюменцам пьесу "Прощание с бумагой" на сцене драмтеатра 22 ноября в 19 часов.

Автор посвятил пьесу расставанию человечества с бумагой, как частью привычного образа жизни, отметив то, что вместе с бумагой уходят ощущения и эмоции.

Например, во время пьесы автор расскажет о том, как отец троих детей в первый раз отправил жене записку, нацарапанную в коридоре роддома на каком-то медицинском бланке, наспех, и этот клочок бумаги лежит вместе с другими семейными документами. А потом появились мобильные телефоны, и вместо записки было отправлено SMS-сообщение. И не осталось и следа ни от того сообщения, ни от того телефона. "Мы расстаемся не с бумагой, а с образом жизни. Навсегда", - напоминает драматург.

Евгений Гришковец представит зрителям жанр нового моноспектакля и никого не оставит равнодушным к своему творчеству. Для автора тема, связанная с прощанием с бумагой, является очень личной, и он попытается передать зрителям свои эмоции и привлечь внимание к проблеме.

Приобрести билеты на спектакль можно на сайте "Кассы.ру", подробности по телефону 8 (3452) 566 000. А сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" дарит возможность всем желающим поучаствовать в конкурсе репостов и выиграть билеты на спектакль "Прощание с бумагой".