Как распознать первые признаки африканской чумы свиней, рассказал ветеринарный врач

Фото ИА "Тюменская линия"

Первые признаки африканской чумы свиней может выявить каждый фермер. Для этого достаточно внимательно следить за своим подворьем и дополнительно осмотреть имеющихся в хозяйстве маленьких поросят и взрослых свиней.

Об этом сообщила ветеринарный врач Исетской районной станции по борьбе с болезнями животных Ольга Ткаченко, которая рассказала корреспонденту "Тюменской линии" об особенностях африканской чумы свиней, очаг которой зафиксирован в селе Шорохово Исетского района Тюменской области.

"Чума свиней — это особо опасное заболевание для диких и домашних свиней. Оно очень быстро распространяется. Летальный исход - в 100 процентах случаев. Другой скот чуме не подвержен. Также как и человек. Единственный ущерб для последнего — материальный", - рассказала Ольга Ткаченко.

Она добавила, что вирус АЧС распространяется, в основном, дикими животными, которые могут перебегать с места на место, его могут передавать насекомые, грызуны и уже больные животные.

"Вирус может попасть с грязью, навозом, который может оказаться на колесах машин. Проявление клинических признаков — от двух дней до недели. Хорошо сразу заметить и вызвать ветеринарных специалистов. Первые признаки — это повышение температуры до 42 градусов, отказ от корма, усиление жажды, паралич конечностей, вялость, лихорадка, кашель и красно-фиолетовые пятна на животе, на шее и бедрах", - рассказала ветеринарный врач Исетской районной станции по борьбе с болезнями животных.

Владислав Соколов