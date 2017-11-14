Как распознать первые признаки африканской чумы свиней, рассказал ветеринарный врач

Первые признаки африканской чумы свиней может выявить каждый фермер. Для этого достаточно внимательно следить за своим подворьем и дополнительно осмотреть имеющихся в хозяйстве маленьких поросят и взрослых свиней.
Об этом сообщила ветеринарный врач Исетской районной станции по борьбе с болезнями животных Ольга Ткаченко, которая рассказала корреспонденту "Тюменской линии" об особенностях африканской чумы свиней, очаг которой зафиксирован в селе Шорохово Исетского района Тюменской области.
"Чума свиней — это особо опасное заболевание для диких и домашних свиней. Оно очень быстро распространяется. Летальный исход - в 100 процентах случаев. Другой скот чуме не подвержен. Также как и человек. Единственный ущерб для последнего — материальный", - рассказала Ольга Ткаченко.
Она добавила, что вирус АЧС распространяется, в основном, дикими животными, которые могут перебегать с места на место, его могут передавать насекомые, грызуны и уже больные животные.
"Вирус может попасть с грязью, навозом, который может оказаться на колесах машин. Проявление клинических признаков — от двух дней до недели. Хорошо сразу заметить и вызвать ветеринарных специалистов. Первые признаки — это повышение температуры до 42 градусов, отказ от корма, усиление жажды, паралич конечностей, вялость, лихорадка, кашель и красно-фиолетовые пятна на животе, на шее и бедрах", - рассказала ветеринарный врач Исетской районной станции по борьбе с болезнями животных.
Владислав Соколов
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