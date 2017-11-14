Ценителей косплея и кей-попа приглашают на фестиваль современной визуальной культуры

афиша ДК «Железнодорожник»

Фестиваль современной визуальной культуры "Ханадаэ" соберет участников и гостей со всей России в Тюмени 18 ноября. Он объединит в себе программы, традиции и организаторов нашумевших прежде аниме-гик фестиваля "Ханами" (Hanami) и кей-поп фестиваля "Хонгдае-гу" (Hongdae-Gu).

На сцену ДК "Железнодорожник" выйдут представители Тюмени, Кургана, Екатеринбурга, Ижевска, Уфы и других городов. В программе фестиваля конкурс косплея, инсценировки, караоке, танцы (кавер-дэнс), тематическая ярмарка, а также море общения и новых знакомств.

Фестиваль откроет свои двери 18 ноября 2017 года в ДК "Железнодорожник" (г. Тюмень, ул. Первомайская, 55). Лица младше 12 лет допускаются на мероприятие в сопровождении взрослых, сообщают организаторы. Все подробности - в группе фестиваля в социальной сети.

Дарья Казакова