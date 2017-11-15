В России пугающие картинки разместят на обеих сторонах пачек сигарет

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Картинки с изображением последствий курения будут размещены на обеих сторонах пачек, а из названий уберут маркировку "легких" сигарет с 15 ноября в России. Сбоку на пачке будет написано, что этот вредный товар содержит системные яды.

Не менее 50% от площади пачки сигарет должны занимать "страшные картинки", и они не должны перекрываться акцизной маркой или рекламой. Этого требует новый технический регламент Таможенного союза на табачную продукцию.

Картинки, на которых изображены человеческие органы, пораженные различными болезнями из-за курения, обещают сделать более броскими. Запрещается называть сигареты "с пониженным содержанием смол", "легкие", "мягкие", чтобы не создавать впечатление у потребителя о низком вреде данной продукции.

Пачки сигарет нового образца поступят в продажу через три месяца.