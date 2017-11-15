В Тюмени работают над созданием smart-парка "Ямская слобода"

В Тюмени работают над созданием smart-парка «Ямская слобода». Фото пресс-службы ТИУ

Интеллектуальный остановочный комплекс и smart-парк появятся в исторической части Тюмени. К реализации уникального проекта в ближайшее время приступят в Тюменском индустриальном университете.

Как сообщает пресс-служба вуза, умный парк с рабочим названием "Ямская слобода" расположится в самом начале ул. Луначарского между Крестовоздвиженской церковью, студенческим городком и Строительным институтом ТИУ. Парк будет иметь оригинальное архитектурное решение и наполнен IT-технологиями. В целом здесь будет создана комфортная и безопасная городская среда для студентов, жителей и гостей Тюмени.

По словам проректора по научной деятельности опорного вуза Якова Пронозина, в рамках данного проекта также будет создан интеллектуальный остановочный комплекс. "Во-первых, он будет отапливаться, — пояснил Яков Александрович, — во-вторых, будет насыщен цифровыми технологиями, которые будут выполнять самые разные функции: обеспечивать комфорт и безопасность граждан, информировать о работе транспортной системы города в режиме онлайн".

Проректор ТИУ отметил, что smart-парк стал результатом объединения научного, творческого и производственного потенциала трех стратегических проектов, реализуемых в опорном вузе в рамках программы развития (ПРОУ). Участники проекта "Smart City" осуществляют общую координацию создания парка и отвечают за технологические решения, участники проекта "Архитектурный образ региона" — за архитектурно-дизайнерские решения и проектирование, "Технополис" — за технические решения и производство.