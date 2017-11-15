Ходатайство о создании зеленого пояса вокруг Тюмени направят в облдуму

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67 тыс. га займет зеленый пояс вокруг Тюмени. Данные назвал председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев на публичных слушаниях по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг областного центра.

Публичные слушания прошли продуктивно. Участники встречи – биологи, экологи, студенты, общественники и просто неравнодушные жители Тюмени были активны, задавали вопросы, уточняли – обсуждение получилось действительно плодотворным. Это отметила глава комитета по экономической политике и природопользованию областного парламента Инна Лосева.

"Заинтересованность сквозила в каждом выступлении. В итоге все сошлись в едином мнении, что создать лесопарковый зеленый пояс вокруг Тюмени необходимо. Это действительно значимое событие в канун уходящего Года экологии", - подчеркнула она.

Председатель комитета акцентировала внимание на проведенной работе. "К этим публичным слушаниям мы очень долго шли. Эта совместная работа общественной палаты и органов законодательной, исполнительной власти региона. Теперь нам предстоит двигаться дальше. Общественная палата направит ходатайство о создании зеленого пояса в облдуму. Депутаты на заседании комитета по экономической политике и природопользованию рассмотрят его. Я убеждена, что все законотворцы поддержат обращение, после чего вынесем его на заседание областного парламента, которое состоится 14 декабря", - рассказала Инна Лосева.

Поддержал коллегу заместитель главы комитета, руководитель региональной мониторинговой группы фракции "Единая Россия" "Зеленый щит" Александр Крупин. "Тема создания лесопаркового зеленого пояса вокруг Тюмени важная. Поэтому все заинтересованные стороны подходили тщательно и взвешенно к решению этого вопроса", - отметил он.

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев рассказал о предыстории вопроса. "К нам поступило ходатайство от общественной организации "Зеленая планета". Сегодняшние слушания повторные. Первый раз они проводились 20 февраля 2017 года с участием более 90 человек. Однако на тот момент не были согласованы площади и границы отчуждаемых под зеленую зону территорий. Сейчас все эти вопросы урегулированы. Границы и площадь определены – это около 67 тысяч гектаров", - поделился Геннадий Чеботарев.

По словам председателя комиссии по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Общественной палаты Тюменской области Альберта Фахрутдинова, это историческое событие для региона. "2017 год – Год экологии. Действительно значимо, что именно сейчас мы решаем этот очень важный вопрос. Создание лесопаркового зеленого пояса позволит сохранить природные леса, создать инфраструктуру для отдыха горожан, эта территория будет надежно защищена от вырубки, а земли, находящиеся под лесами, защищены от перевода в земли другой категории", - цитируют его в пресс-службе Тюменской областной думы.

Соб.инф.