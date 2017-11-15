Впервые за десять лет Тюменская область столкнулась с вирусом АЧС

ветеринария.рф

Более 130 вспышек африканской чумы свиней зарегистрировано в России среди домашних свиней по данным на ноябрь 2017 года, сообщает Россельхознадзор.

Очаги безвредной для человека, но очень опасной для животноводства инфекции выявлены на всей территории страны, например, в Московской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Нижегородской, Белгородской, Челябинской, Курганской областях.

Не соответствует действительности мнение о том, что за Уралом АЧС, якобы, до недавнего времени не было - в Омской области очаг заболевания был выявлен еще в июле 2017 года, в Красноярском крае - в октябре.

Очаг АЧС, ликвидация которого продолжается в Исетском районе - единственный в Тюменской области, и не самый крупный и опасный в стране. Во Владимирской области, например, в 2017 году зафиксировано 19 вспышек заболевания, в Волгоградской области - 17, в Саратовской области - 46.

fsvps.ru

Африканская чума свиней - проблема мирового масштаба. Это заболевание известно с начала ХХ века, первый случай зарегистрирован в 1903 году в Южной Африке. В 1957 году вирус попал в Европу. Вакцины от АЧС до сих пор создать не удалось, поэтому единственными мерами борьбы с распространением болезни во всем мире до сих пор остаются тотальная ликвидация зараженных и подозрительных на инфекцию животных и жесткий карантинный режим.

По мнению специалистов, главные причины распространения АЧС - стремление владельцев животноводческих сельхозпредприятий сэкономить на профилактических мерах и недостаточно эффективный ветеринарный контроль. И это касается не только России. Ведь чумной напасти не избежали и страны Евросоюза, в которых свиноводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства - Латвия, Польша и Чехия.

В Тюменской области работа по профилактике АЧС проводилась планомерно и настойчиво, за 10 лет существования АЧС в России, вирус впервые появился в нашем регионе. "С начала 2017 года мы исследовали на АЧС 1 тысячу 309 проб, из них 1 тысяча 170 – от домашних животных", - привел данные на октябрь начальник областного управления ветеринарии, главный государственный ветеринарный инспектор Тюменской области Вадим Шульц.

Несмотря на то, что в соседней Омской области зафиксировано 29 вспышек АЧС, активная профилактика позволила до настоящего времени предотвращать проникновение вируса на территорию нашего региона. Теперь главная задача - не только ликвидировать очаг инфекции в селе Шорохово, но и не допустить ее распространения, - подчеркнул губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Необходимо четко соблюдать все требования по организации на предприятиях ветеринарного контроля и укреплению ветеринарных служб. На некоторых свинокомплексах проведение таких работ было запланировано лишь на 2018 год. В сложившихся условиях необходимо выполнить их в максимально сжатые сроки, чтобы обезопасить свои комплексы от заражения вирусом АЧС и сохранить предприятия. Все понимают и оценивают свои риски", - отметил Владимир Якушев. Глава региона потребовал от руководителей свиноводческих предприятий принять дополнительные меры по усилению безопасности свинокомплексов и профилактике АЧС.

Фото ИА "Тюменская линия"

Первые признаки африканской чумы свиней может выявить каждый фермер, рассказала ветеринарный врач Исетской районной станции по борьбе с болезнями животных Ольга Ткаченко.

"Для этого достаточно внимательно следить за своим подворьем и дополнительно осмотреть имеющихся в хозяйстве поросят и взрослых свиней. Вирус АЧС распространяется, в основном, дикими животными, его могут передавать насекомые, грызуны и уже больные свиньи. Инфекция может попасть в хозяйство с грязью, навозом, который может оказаться на колесах автомашин. Время появления клинических признаков заболевания - от двух дней до недели. Первые симптомы - повышение температуры до 42 градусов, отказ от корма, усиление жажды, паралич конечностей, вялость, лихорадка, кашель и красно-фиолетовые пятна на животе, на шее и бедрах животного", - рассказала ветеринарный врач. Ольга Ткаченко подчеркнула, что при малейшем подозрении на АЧС необходимо срочно обратиться в ветеринарную службу.

Евгений Бабенко