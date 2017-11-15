В России вводятся новые требования к осветительным приборам

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Требования к осветительным устройствам и электрическим лампам актуализированы в России в соответствии с современным уровнем развития осветительных технологий.

Цель новых требований энергетической эффективности – снизить энергозатраты на освещение и негативное воздействие на окружающую среду.

Ежегодно в России на освещение расходуется около 109 млрд кВт⋅ч, или приблизительно 12% от общего энергопотребления. При этом потенциал энергосбережения в освещении составляет около 60 млрд кВт⋅ч/год.

В соответствии с федеральным законом об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности к осветительным устройствам требования устанавливаются правительством России. Действовавшие до настоящего времени требования по многим параметрам не соответствуют современному уровню развития осветительных технологий. Подписанным постановлением утверждена новая, актуализированная редакция требований.

Определены требования к энергетической эффективности и эксплуатационным характеристикам ламп и светильников общего назначения. Предусматривается, что применение новых требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения, будет осуществляться в два этапа. Первый этап – с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года, второй этап – с 1 января 2020 года.

На обоих этапах лампы и светильники общего назначения должны соответствовать установленным новым требованиям к энергетической эффективности и эксплуатационным характеристикам. На втором этапе уровень потерь активной мощности в пускорегулирующей аппаратуре светильников для общественных и производственных помещений с люминесцентными или индукционными лампами не должен превышать 8%.

С учетом масштабов использования искусственного освещения и затрачиваемых на эти цели энергоресурсов новые требования к энергетической эффективности позволят повысить качество освещения в различных сферах, снизить энергозатраты на освещение и негативное воздействие на окружающую среду, сообщается на сайте правительства России.