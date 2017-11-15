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Работа инспекторов по охране детства важна, убедились общественники

16:27 15 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Работа инспекторов по охране детства важна, убедились общественники. Фото ИА "Тюменская линия"

В работе тюменских инспекторов по охране детства нет формализма, это показал мониторинг их работы, который проводят специалисты общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области.

Об этом сообщила член общественного совета, председатель правления Тюменской региональной общественной организации Центр защиты материнства "Покров" Надежда Ильичёва.

Она рассказала, что в регионе работают 59 инспекторов по охране детства, 27 из них – в областной столице. По ее словам, служба по охране детства необходима в области - ребенок окружен агрессивной информационной средой и инспекторы помогают детям сориентироваться в море информации.

"Формализма в работе инспектора по охране детства нет. Он живет в школе – работает с детьми с утра и до вечера. Это могут быть мимолетные встречи, запланированные беседы, встречи с детьми из группы риска. В детских садах инспекторы внедряют эффективные родительские практики – работают с родителями", - рассказала Надежда Ильичёва.

Ирина Ромашкина

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Теги: школьники , общественный совет , школа , детский сад

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