Тюменская инициатива о строительстве "доходных домов" интересна многим регионам

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская концепция строительства так называемых "доходных домов" вызывает серьезный интерес в регионах России. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" член Совета Федерации РФ от Тюменской области Степан Киричук.

"Развитие строительства доступного арендного жилья требует внесения некоторых изменений в федеральное законодательство. Соответствующую концепцию правительство Тюменской области представило в ходе дней региона в Совете Федерации РФ в феврале 2017 года. После этого я провел несколько встреч в министерстве строительства и ЖКХ и в правительстве России, чтобы ускорить подготовку соответствующих документов. Получал обещания. В начале декабря доклада о том, как идет эта работа, ждет от подчиненных первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов", - рассказал тюменский сенатор.

Напомним, разработанные в правительстве Тюменской области предложения об использовании концессионных механизмов для строительства последующей эксплуатации наемных многоквартирных домов, все квартиры в которых будут находиться в собственности региона или муниципалитета, делают этот бизнес привлекательным для инвесторов. По словам заместителя губернатора Вячеслава Вахрина, тюменским проектом уже заинтересовались несколько крупных банков. Инвесторы ждут необходимых изменений в законах.

"Тюменская область внесла не просто предложения о внесении изменений в законодательство, а конкретные, грамотно разработанные законопроекты. Для многих людей арендные дома могут стать альтернативой длительному накоплению средств на приобретение жилья. Развитие рынка арендного жилья позволит оживить инвестиционную активность в реальном секторе экономики, будет способствовать его интеграции с финансовыми институтами, обеспечит переход имущества к наиболее эффективному собственнику", - считает председателя комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров.

По словам Степана Киричука, после дней Тюменской области в Совете Федерации РФ тюменской концепцией строительства арендного жилья активно заинтересовались в Пермском крае, Бурятии и многих других регионах страны.

Евгений Бабенко