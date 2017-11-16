Музей императорской семьи в Тобольске станет хранителем духовных ценностей

Фото: ТИАМЗ

Семейные ценности станут основой концепции нового тобольского культурного центра - Музея памяти императорской семьи Николая II.

Об этом сообщили на пресс-конференции директор Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника Владислава Дронова, заведующая реставрационной мастерской Центра консервации и реставрации музейных фондов Валентина Быкова и заведующий Домом генерал-губернатора Алексей Вакулик.

Музей откроется в первом квартале 2018 года в Нижнем посаде. Часть уникальных предметов, которые потом будут представлены в новом музее, уже можно увидеть в зале "Ассамблея" Дворца наместника. Там размещена тематическая выставка "Сибирь под покровительством Дома Романовых".

В своих дневниках Николай II писал, что в Тобольске, не занятый более делами государственной важности он провел со своей семьей счастливые дни. Именно на духовные ценности, близкие каждому, решено сделать акцент в новом музее.

Тобольский музей Романовых будет включен также в Императорский маршрут, который объединит Царское село, Санкт-Петербург, Москву, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Вятку и Тобольск.