Тюменские управленцы определят лицо современного маркетинга

Участники тюменского клуба русской управленческой грамотности встретятся в баре-караоке AVENЮ (ул. Республики, 143) 23 ноября. Начало в 19 часов. Тема: "Лицо" современного маркетинга: женское или мужское?".

В программе запланировано выступление специального гостя из Москвы, консультанта по управлению маркетингом и продажами, стратегическому менеджменту и лидерству, кандидата экономических наук, преподавателя русской школы управления Михаила Колонтая. Эксперт поделится своим уникальным опытом и мировоззрением, а также предложит ряд эффективных техник для создания успешного и дорогого личного бренда.

Также в рамках мероприятия пройдут "20-минутки" управленческой грамотности от экспертов-практиков: директора Тюменского брендингового агентства, консультанта по потребительскому брендингу и дистрибуции Софьи Охинько, генерального директора компании "МИР" Владимира Попова, директора дизайн-бюро "Граф" Светланы Зуевой, директора и основателя франчайзинговой сети сервисных центров Юz Павла Катигарова.

"Здесь гости легко и непринужденно знакомятся друг с другом с помощью различных коммуникативных техник. Деловое общение становится не только приятным, но и максимально эффективным. Интеллектуальный нетворкинг в кругу друзей русской школы управления – это полноценное погружение в тему, работа в группах под руководством экспертов, решение самых актуальных задач для бизнеса в режиме реального времени", - отметила руководитель филиала русской школы управления в Тюмени Оксана Лукошкова.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: 8(3452)42-22-55.