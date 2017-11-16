Тюменская область внедряет систему электронной ветеринарной сертификации

Тюменская область внедряет систему электронной ветеринарной сертификации. Фото ИА "Тюменская линия"

В 2018 году Российская Федерация переходит на электронную ветеринарную сертификацию. В Тюменской области в электронном виде выписывается уже 92% от общего числа выдаваемых ветеринарных сертификатов. Внедрение системы электронной ветеринарной сертификации ведется в регионе согласно дорожной карте. С начала 2017 года на территории области в ФГИС "Меркурий" оформили более 760 тыс. ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). В области 343 государственных ветеринарных специалиста, которые имеют право на оформление и выдачу электронных ветеринарных сертификатов.

В апреле текущего года департамент агропромышленного комплекса и управление ветеринарии Тюменской области провели совещание с представителями крупных сельхозтоваропроизводителей о подготовке к работе по оформлению в электронном виде ветеринарных сопроводительных документов. По его итогам были определены крупные базовые предприятия для внедрения системы электронной ветеринарной сертификации. В реестр внесено 15 тыс. 235 поднадзорных объекта - сельхозпредприятия, рынки, личные подсобные хозяйства.

Проведено два совещания с представителями молокоперерабатывающих предприятий. Производители готовой молочной продукции завершают процедуру интеграции и тестируют работу в демонстрационной версии ФГИС "Меркурий" по всей схеме производства: от приемки сырого молока до реализации готовой продукции в торговых точках.

При переходе на электронную ветеринарную сертификацию с 1 января 2018 года сложности вызывает оформление ВСД в электронном виде на сырое молоко из личных подсобных хозяйств. В соответствии с ветеринарным законодательством требуется оформление каждой партии такого молока.

Таким образом, регион в плановом порядке готовится к переходу на работу в системе электронной ветеринарной сертификации.