Тобольский полипропилен вошел в число ста лучших товаров России

фото Тобольской промплощадки

Полипропилен марки РР Н270FF/3, производимый на тобольской площадке СИБУРа, стал победителем конкурса "100 лучших товаров России" в номинации "Продукция производственно-технического назначения".

В 2017 году впервые среди лауреатов конкурса определили 100 товаров, выделяющихся превосходством по качеству, экологичности, безопасности, материало- и энергоэффективности с присуждением звания "Золотая сотня". Соответствующие дипломы получили два предприятия тюменской области, среди них – тобольская промышленная площадка СИБУРа за полипропилен марки РР Н270FF/3.

В федеральном этапе конкурса программы "100 лучших товаров России" 2017 года от Тюменской области приняли участие 49 компаний, представляющие 105 видов товаров и услуг. Звания лауреатов удостоены 35 товаров и услуг от 24 предприятий Тюменской области. Награды победителям будут вручены на торжественном мероприятии в правительстве Тюменской области в декабре.

"Полипропилен служит материалом для изготовления нетканых материалов и волокон: агротекстиля, геосинтетики, которая применяется в дорожном строительстве, элементов спортивной одежды, а также предметов личной гигиены. Мы рады, что качество продукции тобольской площадки СИБУРа было в очередной раз отмечено", – отметил член правления – управляющий директор СИБУРа, генеральный директор тобольской площадки СИБУРа Константин Белкин.

Мощность установки полипропилена тобольской промплощадки составляет 500 тыс. тонн выпуска готовой продукции в год – это одно из крупнейших производств полипропилена в мире. Производство тобольской промплощадки выпускает 14 марок полипропилена, что позволяет предприятию присутствовать во всех крупнотоннажных сегментах переработки: упаковочный материал (рафия), пленки, товары народного потребления (мешки, одноразовая посуда, мебель), строительство (дорожное покрытие), автодетали, медицинские принадлежности и предметы гигиены. Тобольский полипропилен поставляется по всей России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Продукция тобольской площадки СИБУРа, в частности изобутилен и бутадиен, уже в течение 10 лет удостаивается высшей награды Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России" и Межрегионального конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области". Тобольский полипропилен участвует в подобном конкурсе впервые, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

Программа "100 лучших товаров России" образована в 1998 году Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии (ныне Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, или Росстандарт), Межрегиональной общественной организацией "Академия проблем качества" и редакцией журнала "Стандарты и качество".