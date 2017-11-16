На Ямале планируют пересчитать диких северных оленей

ветеринария.рф

Учет популяции дикого северного оленя начнется на Ямале в 2018 году, сообщает ИА "Север-Пресс". Одновременно ямальские ученые изучат состояние пастбищ.

Дикие северные олени перемещаются на юг полуострова Ямал и уводят за собой домашних оленей. По словам оленеводов Сеяхинской тундры, они теряют домашних оленей и заняты их поиском. В регионе действует мораторий на отстрел диких оленей, которые занесены в Красную книгу ЯНАО. Власти заинтересованы в том, чтобы установить точную численность этих животных. Полученные данные будут учитываться при пересмотре Красной книги в 2020 году.

В первой декаде ноября специалисты в составе экспедиции совершили облет тундры в районе реки Ясавэй, чтобы оценить масштаб проблем, причиняемых оленеводам дикими северными оленями. На них жалуются жители тундры, которые вынуждены круглосуточно караулить своих животных. Причины миграции диких оленей на полуострове пока не ясны.