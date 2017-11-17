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Регистрироваться на портале госуслуг тюменским инвалидам помогают социальные работники

22:20 16 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Житель поселка Московский Павел Иосифович Рудковский зарегистрировался на портале госуслуг, не покидая своей квартиры - сделать это оперативно и максимально удобно ему помогла специалист по социальной работе Ксения Бекетова. С помощью планшетного компьютера она внесла все необходимые данные на сайт, подтвердила личность пенсионера и тем самым помогла человеку с ограниченными возможностями в будущем решать многие важные вопросы онлайн.

Такой информационный визит домой к Павлу Иосифовичу стал первой ласточкой в пилотном проекте, который совместно реализуют на территории региона департамент социального развития и департамент информатизации Тюменской области. Как рассказала заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района Нина Иванцова, цель нововведения - сделать жизнь маломобильных граждан удобнее и дать им возможность получать все необходимые услуги без непосредственного посещения органов соцзащиты.

Мобильные государственные услуги. Фото ИА "Тюменская линия"

"Восемь наших специалистов уже прошли обучение в Региональном информационно-образовательном центре по программе повышения компьютерной грамотности жителей "Расширяя горизонты", по направлению "Мобильные государственные услуги". С помощью планшетов в 23 муниципальных образованиях Тюменского района  специалисты будут регистрировать маломобильных граждан на портале госуслуг с подтверждением личности", - отметила Нина Иванцова.

Нововведением является именно подобная форма регистрации на дому - доступ к функционалу портала с помощью специалистов Комплексного центра жители района получают уже не первый год. Только с начала 2017 года около тысячи человек пришли в учреждение для того, чтобы создать учетную запись на госуслугах.

В Московском муниципальном образовании проживают около 75 маломобильных граждан. Помимо доступа к госуслугам, Павел Иосифович получил в подарок от соцзащиты картину ручной работы из шерсти. Нина Иванцова пояснила, что ее автором выступила одна из сотрудниц Комплексного центра.

В гости - обязательно с подарком! Фото ИА "Тюменская линия"

Пенсионер очень тепло воспринял такой знак внимания. Он рассказал, что сам раньше занимался подобным творчеством. Во время работы на мебельной фабрике он тоже создавал картины, только из шпона. Павел Иосифович показал одно из своих творений: искусно подобранные по цвету и фактуре кусочки деревянной мозаики складываются в знакомый сюжет, где присутствуют три девицы под окном из сказки о царе Салтане.

Картина Павла Иосифовича Рудковского. Фото ИА "Тюменская линия"
 

Специалисты соцзащиты не впервые посещают дом инвалида: для Павла Иосифовича проводят на дому занятия по реабилитации, зарядке и физкультуре. Он признался, что всегда рад их визитам и очень доволен общением с социальными работниками.

Дарья Казакова

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Теги: Расширяя горизонты , Тюменский район , инвалиды , информатизация , социальные услуги , госуслуги

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